В Кавказском районе в лобовом столкновении грузовика и «Газели» пострадали два человека
Происшествия
04.11.2022 12:00
ДТП произошло 4 ноября около 02:00 на автодороге «Кавказ» 78 км + 900 м.
По предварительным данным, водитель грузовика Iveco при обгоне врезался в «Газель», который двигался во встречном направлении. За рулем «Газели» был 38-летний мужчина.
В результате аварии оба водителя получили травмы. Их госпитализировали, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: в Сочи легковушка сбила лошадь и проломила бетонный забор, водитель погиб.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
- В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября