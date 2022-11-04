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В Кавказском районе в лобовом столкновении грузовика и «Газели» пострадали два человека

Происшествия
04.11.2022 12:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-v-lobovom-stolknovenii-gruzovika-i-gazeli-postradali-dva-cheloveka
В Кавказском районе в лобовом столкновении грузовика и «Газели» пострадали два человека
Фото t.me/gibdd123region

ДТП произошло 4 ноября около 02:00 на автодороге «Кавказ» 78 км + 900 м.

По предварительным данным, водитель грузовика Iveco при обгоне врезался в «Газель», который двигался во встречном направлении. За рулем «Газели» был 38-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Их госпитализировали, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю в Telegram.

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