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В Сочи легковушка сбила лошадь и проломила бетонный забор, водитель погиб

Происшествия
03.11.2022 16:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-legkovushka-sbila-loshad-i-prolomila-betonnyj-zabor-voditel-pogib
В Сочи легковушка сбила лошадь и проломила бетонный забор, водитель погиб
Фото t.me/gibddsochi

ДТП произошло 3 ноября в 00:05 на улице Цамжапх, в районе дома 31 в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил находившуюся на проезжей части лошадь. После этого машина продолжила движение и врезалась в бетонный забор, проломив его.

В результате ДТП водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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