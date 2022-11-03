В Сочи легковушка сбила лошадь и проломила бетонный забор, водитель погиб
Происшествия
03.11.2022 16:33
ДТП произошло 3 ноября в 00:05 на улице Цамжапх, в районе дома 31 в Лазаревском районе.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил находившуюся на проезжей части лошадь. После этого машина продолжила движение и врезалась в бетонный забор, проломив его.
В результате ДТП водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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