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В Краснодаре пенсионер на тракторе смял иномарку, погибла женщина

Происшествия
03.11.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pensioner-na-traktore-smyal-inomarku-pogibla-zhenshhina
В Краснодаре пенсионер на тракторе смял иномарку, погибла женщина
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 2 ноября в 17:25 на автодороге станица Старокорсунская — село Первореченское.

По предварительным данным, 68-летний водитель трактора John Deere с сельскохозяйственным плугом, не выдержал безопасный боковой интервал. Он врезался в автомобиль Peugeot, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель легковушки, 43-летняя женщина, скончалась до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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