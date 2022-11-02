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Под Краснодаром столкнулись три грузовика и легковушка

Происшествия
02.11.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-stolknulis-tri-gruzovika-i-legkovushka
Под Краснодаром столкнулись три грузовика и легковушка
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП с участием 4 автомобилей произошло 2 ноября около 6:00 на 8 км дороги Южный подъезд к Краснодару в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, водитель одного из грузовиков, житель Краснодарского края не справился с управлением. Он протаранил другой грузовик и легковушку Honda, едущие впереди. От удара легковой автомобиль врезался в пустой бензовоз.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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