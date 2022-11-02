В Туапсинском районе на трассе в лобовую столкнулись два большегруза, есть пострадавшие
Происшествия
02.11.2022 07:27
ДТП произошло 1 ноября в 18:35 между Шепси и Туапсе на трассе А — 147 68+800 м.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны две фуры, одна из которых опрокинулась на бок. У второй сильно повреждена кабина. Автор видео пояснил, что авария собрала огромную пробку.
По предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя, погибших нет. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение по одной полосе и обеспечили безопасность объезда, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю в Telegram.
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