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В Туапсинском районе на трассе в лобовую столкнулись два большегруза, есть пострадавшие

Происшествия
02.11.2022 07:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-na-trasse-v-lobovuyu-stolknulis-dva-bolshegruza-est-postradavshie
Видео отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 1 ноября в 18:35 между Шепси и Туапсе на трассе А — 147 68+800 м.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны две фуры, одна из которых опрокинулась на бок. У второй сильно повреждена кабина. Автор видео пояснил, что авария собрала огромную пробку.

По предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя, погибших нет. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение по одной полосе и обеспечили безопасность объезда, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю в Telegram.

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