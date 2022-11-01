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В Краснодаре иномарка после столкновения снесла дорожный знак и опрокинулась на крышу

Происшествия
01.11.2022 14:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inomarka-posle-stolknoveniya-snesla-dorozhnyj-znak-i-oprokinulas-na-kryshu
В Краснодаре иномарка после столкновения снесла дорожный знак и опрокинулась на крышу
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП произошло 1 ноября в 8:10 на пересечении улиц Бабушкина и 1-я Линия.

По предварительным данным, 40-летний водитель KIA двигался по улице Бабушкина со стороны Урицкого в сторону улицы Академика Трубилина. На пересечении с улицей 1-я Линия он не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю SsangYong, за рулем которого был 44-летний мужчина.

Произошло столкновение. От удара SsangYong врезался в дорожный знак и опрокинулся на крышу.

«В результате ДТП, по предварительным данным, никто из участников не пострадал. Прибывшие медики на месте осмотрели водителя SsangYong. Значимых травм не выявили», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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