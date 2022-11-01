В Крымском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Происшествия
01.11.2022 11:37
ДТП, в котором погибла 64-летняя женщина, произошло 31 октября в 5:30 на трассе Краснодар — поселок Верхнебаканский.
По предварительным данным, неустановленный водитель двигался со стороны Краснодара в сторону Верхнебаканского. Он сбил 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка погибла на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время правоохранители устанавливают его личность.
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