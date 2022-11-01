В Краснодаре иномарка после столкновения на перекрестке сбила девушку на тротуаре
ДТП произошло 31 октября в 18:00 на пересечении улиц Пашковской и Янковского.
По предварительным данным, 20-летний водитель Volkswagen ехал по улице Янковского со стороны Чапаева в сторону Северной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Пашковской он проигнорировал знак «Уступи дорогу». Результатом стало столкновение с Mitsubishi, который двигался по Пашковской со стороны Леваневского. За рулем находился 59-летний местный житель. От удара Mitsubishi изменил траекторию и сбил 23-летнюю девушку, находившуюся на тротуаре.
«В результате ДТП пострадали двое: 59-лений водитель Mitsubishi и девушка-пешеход. По факту ДТП проводится административное расследование», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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