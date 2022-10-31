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В Краснодарском крае при столкновении иномарки с «девяткой» погибли два человека

Происшествия
31.10.2022 14:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-pri-stolknovenii-inomarki-s-devyatkoj-pogibli-dva-cheloveka
В Краснодарском крае при столкновении иномарки с «девяткой» погибли два человека
Фото УГИБДД по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла 30 октября в 23:00 в поселке Черноморском Северского района.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, который ехал впереди, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 23-летняя водитель «девятки» и 30-летний пассажир иномарки погибли на месте от полученных травм. Водитель Ford и трое пассажиров ВАЗа, в том числе двое детей 5 и 8 лет, получили травмы. Их госпитализировали в Северскую ЦРБ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

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