В Краснодарском крае при столкновении иномарки с «девяткой» погибли два человека
Происшествия
31.10.2022 14:27
Смертельная авария произошла 30 октября в 23:00 в поселке Черноморском Северского района.
По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, который ехал впереди, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП 23-летняя водитель «девятки» и 30-летний пассажир иномарки погибли на месте от полученных травм. Водитель Ford и трое пассажиров ВАЗа, в том числе двое детей 5 и 8 лет, получили травмы. Их госпитализировали в Северскую ЦРБ.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.
Читайте также: в Каневском районе иномарка врезалась в дерево, погибла пассажирка.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В России началась последняя в этом году короткая рабочая неделя
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России