В Каневском районе иномарка врезалась в дерево, погибла пассажирка
Происшествия
31.10.2022 10:43
Смертельное ДТП произошло 30 октября около 19:20 на дороге Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan не справился с управлением и протаранил дерево. В результате аварии погибла пассажирка иномарки.
Водитель, а также еще трое пассажиров получили травмы. Их доставили в Каневскую ЦРБ. Установлено, что в машине находились пятеро жителей Севастополя, пишут «Каневские зори».
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