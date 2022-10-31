В Каневском районе иномарка врезалась в дерево, погибла пассажирка

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Смертельное ДТП произошло 30 октября около 19:20 на дороге Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan не справился с управлением и протаранил дерево. В результате аварии погибла пассажирка иномарки.

Водитель, а также еще трое пассажиров получили травмы. Их доставили в Каневскую ЦРБ. Установлено, что в машине находились пятеро жителей Севастополя, пишут «Каневские зори».

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