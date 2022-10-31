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В Краснодаре автобус влетел в троллейбус, пострадали 9 человек

Происшествия
31.10.2022 08:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-avtobus-vletel-v-trollejbus-postradali-9-chelovek
В Краснодаре автобус влетел в троллейбус, пострадали 9 человек
Фото «МВД Медиа»

Авария произошла 30 октября в 16:30 на улице Красных Партизан.

По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса ПАЗ нарушил дистанцию и врезался в остановившийся троллейбус. В результате ДТП пострадали девять человек. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД Медиа».

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