В Краснодаре автобус влетел в троллейбус, пострадали 9 человек

Фото «МВД Медиа»

Авария произошла 30 октября в 16:30 на улице Красных Партизан.

По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса ПАЗ нарушил дистанцию и врезался в остановившийся троллейбус. В результате ДТП пострадали девять человек. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает «МВД Медиа».

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