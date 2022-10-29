В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 3 человека

Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 28 октября в 22:37 на улице Красной.

По предварительным данным, 22-летний парень ехал за рулем автомобиля Kia по улице Красной в сторону кинотеатра «Аврора». Он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погибли три человека: водитель иномарки и две 20-летние девушки — пассажирки автомобиля. Пострадал еще один пассажир — 20-летний парень. Его госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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