В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 3 человека
Происшествия
29.10.2022 08:57
Авария произошла 28 октября в 22:37 на улице Красной.
По предварительным данным, 22-летний парень ехал за рулем автомобиля Kia по улице Красной в сторону кинотеатра «Аврора». Он не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате аварии погибли три человека: водитель иномарки и две 20-летние девушки — пассажирки автомобиля. Пострадал еще один пассажир — 20-летний парень. Его госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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