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В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 3 человека

Происшествия
29.10.2022 08:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dtp-okolo-avrory-pogibli-3-cheloveka
В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 3 человека
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 28 октября в 22:37 на улице Красной.

По предварительным данным, 22-летний парень ехал за рулем автомобиля Kia по улице Красной в сторону кинотеатра «Аврора». Он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погибли три человека: водитель иномарки и две 20-летние девушки — пассажирки автомобиля. Пострадал еще один пассажир — 20-летний парень. Его госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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