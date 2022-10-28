В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина

Фото ГИБДД Усть-Лабинского района

Авария произошла 27 октября в 9:00 на трассе между Усть-Лабинском и станицей Кирпильской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 27-летняя жительница Ейска ехала за рулем Hyundai Solaris. В автомобиле кроме водителя находились еще две женщины в возрасте 62 и 53 лет. Они сидели на заднем сидении и были пристегнуты. Водитель превысила скорость, потеряла контроль над дорогой, иномарка вылетела в поле и перевернулась.

На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД, спасатели и медики скорой помощи. Чтобы освободить пострадавших, спасателям пришлось срезать с машины крышу. В результате ДТП 53-летняя женщина погибла, вторая пассажирка получила травмы и была госпитализирована в Усть-Лабинскую ЦРБ. Водитель не пострадала.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данным ГИБДД, водителя ранее штрафовали за превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности, сообщает «Усть-Лабинск инфо».

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