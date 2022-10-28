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В Сочи у женщины-водителя случился приступ эпилепсии за рулем

Происшествия
28.10.2022 07:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-u-zhenshhiny-voditelya-sluchilsya-pristup-epilepsii-za-rulem
В Сочи у женщины-водителя случился приступ эпилепсии за рулем
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла в октябре на центральной улице в поселке Молдовка в Адлерском районе.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, женщина ехала за рулем Renault Duster. В какой-то момент автомобиль занесло, и он врезался в металлическое ограждение дороги.

По предварительным данным, у женщины во время движения случился приступ эпилепсии. После столкновения ей была оказана медпомощь. Иномарка получила серьезные механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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