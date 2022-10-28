В Сочи у женщины-водителя случился приступ эпилепсии за рулем
Происшествия
28.10.2022 07:39
Авария произошла в октябре на центральной улице в поселке Молдовка в Адлерском районе.
О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, женщина ехала за рулем Renault Duster. В какой-то момент автомобиль занесло, и он врезался в металлическое ограждение дороги.
По предварительным данным, у женщины во время движения случился приступ эпилепсии. После столкновения ей была оказана медпомощь. Иномарка получила серьезные механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: в Краснодаре иномарка после столкновения с «десяткой» отлетела в припаркованный грузовик.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Госдума РФ приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России