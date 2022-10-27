В Краснодаре иномарка после столкновения с «десяткой» отлетела в припаркованный грузовик

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Авария произошла 27 октября в 16:40 на улице Красных Партизан. В результате происшествия пострадали два человека.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Toyota при выезде на улицу Красных Партизан не выполнил требование дорожного «Уступи дорогу» и врезался в автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 26-летний местный житель. После столкновения иномарка врезалась в припаркованный грузовой автомобиль Shacman, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

В результате аварии оба водителя легковых автомобилей пострадали. Их госпитализировали в больницу. По факту ДТП на Красных Партизан проводят административное расследование.

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