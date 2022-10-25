В Краснодарском крае водитель «Оки» погиб в лобовом ДТП с «Газелью»
Происшествия
25.10.2022 10:03
Смертельная авария произошла 25 октября в 6:20 в станице Удобной на 17 км автодороги Отрадная — Удобная — Ильич.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-11113 («Ока») выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ГАЗ-27527, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
В результате столкновения водитель «Оки» погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
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