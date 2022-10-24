Под Краснодаром водитель на иномарке влетел в отбойник, погиб пассажир
Происшествия
24.10.2022 12:32
Смертельное ДТП произошло 22 октября в 20:20 на 1319 км федеральной трассы М-4 «Дон» между Индустриальным и Динской.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Opel превысил скорость и въехал в металлическое ограждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водителя доставили в больницу с травмами. Его 28-летний пассажир скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Читайте также: в Краснодарcком крае после столкновения мотоцикла и ВАЗ-2114 погибли два человека.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Симоньян приостановила сотрудничество с Красовским из-за его высказываний про украинских детей
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины