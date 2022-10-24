Под Краснодаром водитель на иномарке влетел в отбойник, погиб пассажир

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Смертельное ДТП произошло 22 октября в 20:20 на 1319 км федеральной трассы М-4 «Дон» между Индустриальным и Динской.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Opel превысил скорость и въехал в металлическое ограждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителя доставили в больницу с травмами. Его 28-летний пассажир скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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