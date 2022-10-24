В Краснодарcком крае после столкновения мотоцикла и ВАЗ-2114 погибли два человека
Происшествия
24.10.2022 12:04
Смертельная авария произошла 22 октября в 23:00 в Гулькевичах на улице Торговой.
По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла Suzuki не обеспечил контроль за движением и врезался в автомобиль ВАЗ-2114, который ехал в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате столкновения мотоциклист и его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Всего с 21 по 23 октября на дорогах Краснодарского края зафиксировали 49 ДТП, в них погибли 8 человек и еще 55 человек получили различные травмы.
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