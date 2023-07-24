Житель Кубани погиб в ДТП из-за водителя, 14 раз привлекавшегося за нарушения на Ставрополье

Смертельная авария произошла 24 июля около 4:30 на 511 км трассы «Астрахань — Элиста — Ставрополь».

По предварительным данным, 26-летнй водитель автомобиля ВАЗ-21061 выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП от полученных травм погиб водитель ВАЗа, житель Карачаево-Черкесии, и 46-летний пассажир иномарки, житель Краснодарского края. С травмами госпитализировали 31-летнюю водителя Toyota и второго ее пассажира — жителей Ставрополя.

Выяснили, что погибший водитель ВАЗа получил права в марте этого года. За 4 месяца его уже 14 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. По факту аварии проводится проверка, сообщает БДД УГИБДД России по Ставропольскому краю в Telegram.

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