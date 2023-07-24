Один человек погиб и трое пострадали при столкновении иномарки с внедорожником в Кавказском районе

Смертельное ДТП произошло 24 июля около 10:00 в районе 125 км дороги «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».

По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с 66-летним водителем внедорожника Suzuki.

В результате аварии 46-летний пассажир Chevrolet погиб, оба водителя и пассажир Suzuki доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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