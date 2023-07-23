Три человека погибли при столкновении минивэна с деревом в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло 23 июля в 10:40 на 6 км автодороги Матвеев Курган — Малокирсановка — Екатериновка.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Nissan Elgrand при обгоне не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли трое пассажиров минивэна: 44, 24 и 8 лет. Водитель выжил, его с травмами отвезли в больницу.

По факту смертельной аварии госавтоинспекторы проводят проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает «МВД Медиа».

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