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Два человека погибли в жестком лобовом ДТП под Керчью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-lobovom-dtp-pod-kerchyu
Два человека погибли в жестком лобовом ДТП под Керчью
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Крым

Смертельная авария произошла 23 июля в 1:00 на автодороге Керчь — Чистополье — Новоотрадное.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны Белинского в Керчь, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 скончался на месте от полученных травм. Его 16-летний пассажир умер в машине скорой помощи. В их автомобиле также была 16-летняя девушка, она получила травмы.

По факту смертельной аварии проводят проверку. Устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

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