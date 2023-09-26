Житель Кубани погиб при столкновении гидроцикла с катамараном на курорте в Крыму

Инцидент произошел 24 сентября около 12:50 в акватории Черного моря в бухте Судака.

В дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Судакской бухте в 300 м от берега гидроцикл наехал на катамаран.

На катамаране находился 54-летний житель Темрюка. Мужчина скончался на месте от полученных травм. За рулем гидроцикла был 31-летний житель Ростова-на-Дону. Он находился в состоянии алкогольного опьянение и управлял водным транспортом без разрешительных документов.

Виновника аварии задержали. В его отношении проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает РИА «Новости».

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