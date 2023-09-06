Акулы атаковали катамаран российской кругосветной экспедиции у берегов Австралии в Тихом океане

Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way 5 сентября около 19:00 по московскому времени подал сигнал SOS из Тихого океана.

Катамаран находился примерно в 835 км к юго-востоку от Кэрнса, когда на него напала стая акул. На борту катамарана находились три путешественника — россияне Евгений Ковалевский (Томск), Станислав Березкин (Новосибирск) и француз Винсент Томас Этьен.

В первый раз акулы атаковали экипаж 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии команда продержалась около суток. Аварийное судно прошло около 100 миль.

На следующий день акулы снова атаковали катамаран и у прокусили уже правый баллон. Судно потеряло равновесие и начало уходить под воду. Экипаж подал сигнал бедствия. Удалось связаться со спасательной службой Австралии. Через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий в Шанхай. Экипажу кругосветной экспедиции удалось спастись, сообщает Telegram-канал «Russian Ocean Way. Кругосветка на катамаране».

По словам пресс-секретаря экспедиции Анны Косихиной, экипаж вовремя подал сигнал SOS, никто из людей не пострадал. Катамаран пришлось оставить в океане по приказу капитана спасательного корабля. Эвакуировать судно не удалось из-за того, что на спасательном корабле не было специальных приборов для погрузки катамарана на борт. Путешественники смогли только загрузить личные вещи.

Станислав Березкин и Евгений Ковалевский начали свою экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей», проходящую под эгидой Русского географического общества (РГО), 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Экспедиция проходит по маршрутам, которыми плавали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута составляет около 35 тыс. морских миль. Это уже второе крушение в истории экспедиции. Первое произошло 28 февраля в Тихом океане, где потерпели крушение и потеряли первый тримаран, сообщает ТАСС.

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