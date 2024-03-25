Житель Кубани незаконно зарегистрировал в своем доме 8 мигрантов из Таджикистана

Нарушение миграционного законодательства выявили в Белореченске.

Правоохранители установили, что 42-летний местный житель, незаконно зарегистрировал в своем доме восемь приезжих из Таджикистана. Намерений предоставить им жилье у него не было.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Мигрантов привлекли к административной ответственности. Четверых правонарушителей ждет штраф в размере 2 тыс. рублей и выдворение за пределы РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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