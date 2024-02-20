В Сочи в ходе рейдов задержали более 400 иностранцев

Правоохранители проверили хостелы, строительные объекты, гаражные кооперативы и садовые товарищества в городе-курорте.

В результате рейдов в отделение полиции доставили более 400 иностранцев, в отношении 14 из них составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории страны.

Кроме того, во время рейдов задержали двоих приезжих, находящихся в розыске, а также пресекли преступление — установили, что 24-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала в своей квартире 7 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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