Более 30 нелегальных мигрантов поймали на стройках Геленджика

Нарушения миграционного законодательства во время рейдов выявили и пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю и полиции.

Правоохранители проверили более 20 строек и бытовок, где жили иностранцы. В результате рейдов выявили 32 жителя Узбекистана и Азербайджана, которые незаконно находятся в РФ и работают без разрешительных документов.

За нарушение режима пребывания в РФ и незаконную работу составили 53 протокола. В отношении 22 мигрантов суд вынес решение об административном выдворении из России. Подготовили 16 решений о запрете нарушителям въезда в страну.

Проводится проверка по установлению лиц, которые незаконно трудоустроили мигрантов на стройплощадки. По результатам виновные будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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