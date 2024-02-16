На стройках в Сочи обнаружили 17 мигрантов-нелегалов

Полицейские Сочи провели рейд по стройкам, расположенных на улице Ясногорской в Хостинском районе города-курорта.

Иностранных граждан доставили в отдел полиции для проведения проверочных мероприятий. Во время проверки документов выяснилось, что 17 иностранцев работали незаконно.

В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Двое мигрантов нарушили правила въезда в РФ, их также привлекли к родственности. В отношении работодателей, трудоустроивших иностранцев без разрешительных документов, также составили протоколы об административных правонарушениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в отношении работодателей проводится проверка, так как в их действиях есть признаки уголовного преступления — организация незаконной миграции.

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