Житель Кубани нашел ружье, сделал обрез и прятал его под крышей чужого сарая

За переделку и незаконное хранение оружия 63-летнему жителю Приморско-Ахтарского района грозит до шести лет колонии.

По данным следствия, мужчина нашел на окраине города охотничье ружье. Он изготовил обрез, который хранил под крышей хозпостройки, принадлежащей его знакомому. Экспертиза подтвердила, что обрез пригоден для стрельбы.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: ружье умершего родственника пытался незаконно вывезти в Абхазию житель Сочи.