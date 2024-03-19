Ружье умершего родственника пытался незаконно вывезти в Абхазию житель Сочи

Незаконный провоз оружия и патронов через границу выявили и пресекли краснодарские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 45-летний житель Сочи на своем автомобиле направлялся в Абхазию. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарского края при проведении таможенного контроля а багажнике машины нашли предметы конструктивно схожие с охотничьим ружьем и магазинами, в которых находились металлические предметы цилиндрической формы.

Экспертиза подтвердила, что это охотничье ружье «Сайга-20С» и патроны к нему. Документов на оружие у мужчины не было, и он решил не декларировать ружье и патроны.

Выяснилось, что оружие принадлежало его умершему родственнику. НА подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его направили прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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