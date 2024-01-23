Краснодарка получила 4 года колонии за контрабанду прицелов в Японию и США

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 41-летняя жительница Краснодара Ирина Конышева в декабре 2021 года договорилась в интернете о продаже снайперского прицела, использующегося на пулеметах «Корд» и «Утес». Она упаковала военное снаряжение в картонную коробку и попыталась отправить его в Японию через «Почту России», указав заведомо неверную информацию о посылке.

В феврале 2022 года женщина попыталась отправить в США ночной прицел на снайперскую винтовку СВД. Содержимое посылок выявили на таможенном досмотре.

Найденные прицелы конфисковали. На отправительницу завели уголовное дело о контрабанде.

Рассмотрев материалы дела, Прикубанский районный суд Краснодара признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Отбывать срок она будет в колонии общего режима, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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