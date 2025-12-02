Житель Кубани нашел патроны на ж/д путях и незаконно хранил их в доме в Батайске

Факт незаконного хранения боеприпасов 54-летним уроженцем Краснодарского края выявили сотрудники линейного отдела полиции на станции Батайск.

При осмотре места жительства мужчины правоохранители обнаружили 84 патрона калибра 5,45х39. Экспертиза подтвердила, что 82 из них являются исправными и пригодными для стрельбы.

Мужчина рассказал, что патроны нашел в октябре 2010 года возле железнодорожных путей. Находку он принес домой и хранил без необходимого разрешения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

