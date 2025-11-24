Склад с винтовками, патронами и порохом нашли у жителя Геленджика

Владельцем незаконного склада оказался 53-летний местный житель. Мужчина хранил оружие в садовом некоммерческом товариществе в Геленджике.

В нежилом помещении, которое мужчина использовал для хранения боеприпасов, полицейские обнаружили порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции.

Оружие житель Геленджика покупал в интернет-магазинах. Некоторые приобретения он модернизировал. В частности, переплавлял патроны, а полученный свинец использовал для изготовления пуль для пневматических винтовок.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по краю совместно с коллегами из ОМВД России по Геленджику. Найденное оружие и боеприпасы изъяли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

