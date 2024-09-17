Житель Кубани нашел на дне Балтийского моря артефакты начала XVIII века

Дайвер из Усть-Лабинска, член РГО Эрнст Антонов принял участие в Ленинградской подводной археологической экспедиции. Целью исследователей стало судно «Портсмут», которое было создано по чертежам императора Петра I.

Легендарный парусник стал первым линкором российского флота, участвовал в разгроме шведской эскадры. Затонуло судно в 1719 году.

В течение месяца водолазы работали на глубине 8 м. Им удалось поднять со дна Финского залива десятки пушек и другие артефакты, которые пролежали в воде более 300 лет.

«Мы делали порядка трех погружений за день. За это время я сделал 50 погружений на дно Балтики. Мне посчастливилось найти знаковые артефакты — мушкет петровских времен и лафетную пушку с изображением короля Ричарда, из числа подаренных Петру», — рассказал член РГО, мировой рекордсмен по дайвингу Эрнст Антонов.

Находки станут частью музейных экспозиций в Кронштадте. В следующем году ученые-дайверы продолжат исследовать дно Балтийского моря.

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