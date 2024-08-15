Античную башню возрастом 2 тыс. лет хотят раскопать археологи под Новороссийском

Новороссийская археологическая экспедиция Института археологии РАН занимается раскопкой стен древней башни в районе Абрау-Дюрсо около турбазы «Лиманчик».

Речь идет об образце сырцово-каменной архитектуры античного периода. Снизу стены башни выполнены из песчаника, а сверху выложены из сырцового кирпича.

По словам археологов, поражает, что стены этого сооружения сохранились до нынешних дней, несмотря на погодные явления и деятельность людей.

«Это очень интересный объект, первый в Новороссийске музеефицированный памятник археологии для туристического показа», — отметил сотрудник отдела археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин.

Ученые определили, что высота башни — 9-10 метров, ее общая площадь — около 400 кв. метров.

«Вокруг Новороссийска мы насчитываем около 30 подобных строений. Это типовые объекты, квадратные или прямоугольные. Их назначение — сигнальные и фортификационные сооружения. К сожалению, практически все они разрушены, застроены», — рассказал руководитель археологической экспедиции Алексей Малышев.

Раскопки здесь продлятся до конца августа. Археологи хотят полностью открыть все уцелевшие стены целиком, чтобы показать башню туристам во всей красе.

Этот уникальный археологический объект можно посещать бесплатно в любое время. Башня находится за озером Абрау слева по дороге на «Лиманчик», рядом с кемпингом. Подъехать к ней можно на автомобиле, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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