Порт античных мореходов нашли археологи на Малом Утрише под Анапой
Новороссийская археологическая экспедиция Института археологии РАН начала исследовать место стоянки античных мореходов на побережье Черного моря.
По словам руководителя экспедиции Алексея Малышева, в античное время окруженный Навагирским хребтом участок берега на Малом Утрише был отделен от цивилизации, куда доплывали только мореходы, чтобы пополнить запасы питьевой воды и продать местным жителям свою продукцию.
«Выглядит эта стоянка как обычное античное поселение — остатки каменной стены. Мы в мае нашли на ее территории фрагменты амфор и древней керамики», — рассказал руководитель экспедиции.
Точное место нахождения обнаруженной каменной кладки археолог не сообщил, так как, по его мнению, в этом месте могут до сих пор находиться клады с монетами.
Алексей Малышев рассказал также, что на территории Малого Утриша мало источников с водой, поэтому на этой земле сложно было заниматься земледелием, а вот пункты для каботажного судоходства там, скорее всего, были. Поэтому археологи будут искать свидетельства, связанные с морским судоходством. Археолог сообщил, что одна из таких стоянок ранее находилась в районе Мысхако, а вторая — в Анапе. Так как в древности мореходы плавали от мыса к мысу, то скорее всего на Малом Утрише также находился небольшой порт.
В этом году экспедиция Института археологии РАН будет исследовать наблюдательную башню около Усадьбы «Круглое озеро» в Абрау-Дюрсо. А вот исследовать летом памятник Раевское городище археологи не планируют, так как в этом году Алексей Малышев приехал в Новороссийск без студентов-археологов — на раскопки будут привлекать местных волонтеров.
Ранее под руководством Алексея Малышев на Утрише нашли палеоозеро и остатки поселения вокруг него, а также древние загоны для скота, пишет газета «Новороссийский рабочий».
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