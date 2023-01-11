Житель Кубани на угнанной машине ограбил салон сотовой связи и угрожал убить свидетеля
За разбой, угон и угрозу убийством 35-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
По данным следствия, житель Северского района узнал о готовящемся денежном переводе на сумму 1,5 млн рублей. Угнав автомобиль со станции ТО, злоумышленник подъехал к салону сотовой связи в поселке Ильском, похитил с прилавка сумку с деньгами и скрылся на угнанном автомобиле.
Прохожему, попытавшемуся его остановить, мужчина угрожал травматическим пистолетом. Через несколько дней подозреваемого задержали в Краснодаре. Часть похищенных денег изъяли и вернули законному владельцу.
На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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