Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Житель Кубани на угнанной машине ограбил салон сотовой связи и угрожал убить свидетеля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-na-ugnannoj-mashine-ograbil-salon-sotovoj-svyazi-i-ugrozhal-ubit-svidetelya
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

За разбой, угон и угрозу убийством 35-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей.

По данным следствия, житель Северского района узнал о готовящемся денежном переводе на сумму 1,5 млн рублей. Угнав автомобиль со станции ТО, злоумышленник подъехал к салону сотовой связи в поселке Ильском, похитил с прилавка сумку с деньгами и скрылся на угнанном автомобиле.

Прохожему, попытавшемуся его остановить, мужчина угрожал травматическим пистолетом. Через несколько дней подозреваемого задержали в Краснодаре. Часть похищенных денег изъяли и вернули законному владельцу.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: парень с кухонным ножом ограбил круглосуточный магазин в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. СМИ: магазины Puma могут вновь открыться в России
  3. В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
  4. В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео
  5. Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
  6. В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях