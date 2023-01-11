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Парень с кухонным ножом ограбил круглосуточный магазин в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-s-kuhonnym-nozhom-ograbil-kruglosutochnyj-magazin-v-krasnodare
Парень с кухонным ножом ограбил круглосуточный магазин в Краснодаре
Фото пресс-службы УМВД России по Краснодару

С заявлением о разбойном нападении в полицию Краснодара обратилась продавец круглосуточного продуктового магазина на улице Лавочкина.

Женщина рассказала, что ночью один из посетителей, угрожая ножом, потребовал отдать деньги из кассы. Получив 15 тыс. рублей, злоумышленник забрал еще продукты на 1 тыс. рублей и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Смоленской области. Парня задержали в одном из компьютерных клубов на улице Сормовской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Подозреваемый во всем признался и пояснил, что продукты съел, а деньги потратил на посещение компьютерных клубов.

На молодого человека завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек находится под стражей.

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