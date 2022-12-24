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Вооруженные бандиты ограбили женщину в частном доме под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vooruzhennye-bandity-ograbili-zhenshhinu-v-chastnom-dome-pod-krasnodarom
Вооруженные бандиты ограбили женщину в частном доме под Краснодаром
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 23 декабря в одном из домов в поселке Вишняки Динского района.

По предварительным данным, двое неизвестных проникли в дом к местной жительнице. Угрожая ножом и пистолетом они забрали ее сейф, в котором было около 150 тыс. рублей и ювелирные украшения, и скрылись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск грабителей со слов потерпевшей. Ее передали всем дежурным нарядам.

Сейчас полицейские делают все необходимое, чтобы установить личности преступников и задержать их.

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