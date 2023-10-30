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Житель Кубани на иномарке протаранил бетонные блоки, выезжая с Крымского моста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-na-inomarke-protaranil-betonnye-bloki-vyezzhaya-s-krymskogo-mosta
Житель Кубани на иномарке протаранил бетонные блоки, выезжая с Крымского моста
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Крым

Авария произошла 30 октября в 9:30 в Керчи на 162 км автодороги «Таврида» около поста ДПС.

Предварительно, 42-летний житель Краснодарского края ехал на легковом автомобиле Hyundai со стороны Тамани в Керчь, не справился с управлением и врезался на скорости в железобетонные блоки, находящиеся рядом с проезжей частью.

В результате ДТП водитель иномарки получил серьезные травмы, его госпитализировали. По факту аварии проводят проверку, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым.

Читайте также: мотоциклист из Краснодарского края погиб в ДТП с иномаркой в Майкопе. Авария со смертельным исходом произошло ночью 29 октября на перекрестке улиц Пушкина и Подгорной.

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