Мотоциклист из Краснодарского края погиб в ДТП с иномаркой в Майкопе

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 29 октября на перекрестке улиц Пушкина и Подгорной.

Предварительно, 42-летний местный житель ехал на легковушке и при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и столкнулся с ним.

В результате ДТП 42-летний водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Его 31-летний пассажир получил тяжелые травмы, его госпитализировали в местную больницу. Оба они жители Краснодарского края.

Полицейские проводят проверку для установления обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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