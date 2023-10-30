Семь человек погибли в минувшие выходные в ДТП на Кубани

Всего с 27 по 29 октября на дорогах Краснодарского края зафиксировали 41 дорожно-транспортное происшествие.

В результате них погибли 7 человек и еще 47 получили различные травмы. Среди пострадавших 8 детей.

Из-за выезда на полосу встречного движение произошло 6 ДТП. В них погибли 2 человек и 9 пострадали. По причине нарушения скоростного режима случилось 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы.

На пешеходов за выходные наехали 5 раз. Двое из них погибли и трое пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Госавтоинспекции Кубани.

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