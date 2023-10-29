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ДТП с тремя иномарками произошло в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-s-tremya-inomarkami-proizoshlo-v-tsentre-krasnodara
ДТП с тремя иномарками произошло в центре Краснодара
Фото t.me/tipichkras

ДТП произошло 29 октября около 17:30 на пересечении улиц Красной и Гимназической.

По предварительным данным, водитель автомобиля Genesis двигался по улице Красной со стороны Гоголя в сторону Гимназической. При перестроении из крайнего левого ряда в правый он допустил столкновение с Audi. От удара Genesis изменил траекторию движения и врезался в припаркованный Chevrolet.

«В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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