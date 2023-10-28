Отечественная легковушка насмерть сбила 70-летнего пешехода в Сочи

ДТП произошло вечером 28 октября в Адлерском районе Сочи на улице Авиационной.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» сбил 70-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

К приезду медиков пострадавший был еще жив, однако в машине скорой помощи от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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