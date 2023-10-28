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Один человек погиб, двое получили травмы в ДТП с трактором под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-dvoe-poluchili-travmy-v-dtp-s-traktorom-pod-goryachim-klyuchom
Один человек погиб, двое получили травмы в ДТП с трактором под Горячим Ключом
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 27 октября в 20:45 на автодороге М-4 «Дон» — Саратовская — Горячий Ключ в районе Мертвого города.

По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем ВАЗ с двумя пассажирами ехал в сторону станицы Саратовской. Молодой водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся на темной дороге с трактором МТЗ.

В результате аварии погиб 21-летний пассажир легковушки. Водитель и еще один пассажир — 16-летняя девочка — с тяжелыми травмами госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Фото t.me/gibdd123region

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