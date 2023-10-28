Два человека погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 27 октября на 124 км дороги Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Toyota пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. В результате произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Volkswagen под управлением 29-летнего водителя.

Оба водителя погибли на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Впереди выходные дни, многие сейчас с наступлением каникул отправятся в поездку со своими детьми, транспортные и пешеходные потоки увеличиваются — все это требует повышенного внимания. Помните, что пять минут, которые вы сэкономите, превышая скорость, могут стоить вам и другим жизни. Не нарушайте правил и не рискуйте», — цитирует начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Крымскому району подполковника полиции Романа Шудри Госавтоинспекция Кубани.

Читайте также: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Динском районе.