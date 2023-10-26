Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Динском районе

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла 26 октября около 14:40 на трассе Динская — Красносельское.

По предварительным данным, столкнулись две легковушки. Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей. В одном из автомобилей оказались заблокированы люди.

На место прибыл Аварийно-спасательный отряд Динского района. Спасатели отключили аккумуляторы, извлекли пострадавших и транспортировали их к машинам скорой помощи.

В результате ДТП один мужчина погиб на месте. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Динскую ЦРБ, сообщает «Аварийно-спасательная служба Динского района в Telegram.

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