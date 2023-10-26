Спасатели помогли семье выбраться из покореженной иномарки после ДТП в Сочи

Авария произошла 26 октября на 113 км федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи возле поселка Солоники.

В результате столкновения водитель оказался зажат в автомобиле. Прибывшие на место спасатели деблокировали его с помощью специального оборудования, а затем помогли выбраться из салона его супруге.

Предварительно, в результате ДТП водитель получил травму позвоночника и переломы ног, а его жена травмировала ногу и сильно ударилась головой, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: водителя и пассажира достали из поврежденной после ДТП машины спасатели в Сочи. Авария с участием двух автомобилей произошла в октябре в районе ж/д станции «Водопадный» на 97-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи.