Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Житель Кубани купил в магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-kupil-v-magazine-yadovituyu-paralizuyushhuyu-rybu-pod-vidom-skumbrii
Житель Кубани купил в магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии
Фото t.me/proc_23

После разморозки мужчина понял, что вместо скумбрии ему продали серебристого иглобрюха, яд которого обладает нервно-паралитическим эффектом. 

Дежурному прокурору 29 ноября поступило сообщение от жителя Тихорецкого района о покупке 28 ноября в сетевом магазине внешне схожей со скумбрией рыбы, которая оказалась ядовитой и непригодной для употребления в пищу из-за содержания тетродотоксина. 

По данному факту межрайонная прокуратура совместно со специалистами организовала проверку законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Директору магазина объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Должностным лицом приняты срочные меры по организации внутреннего контроля. 

Прокуратура также контролирует ход проведения процессуальной проверки, организованную следственным отделом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

Читайте также: в суд ушло дело об отравлении 350 человек салатом с фасолью из доставки еды.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях