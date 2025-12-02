Житель Кубани купил в магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии

После разморозки мужчина понял, что вместо скумбрии ему продали серебристого иглобрюха, яд которого обладает нервно-паралитическим эффектом.

Дежурному прокурору 29 ноября поступило сообщение от жителя Тихорецкого района о покупке 28 ноября в сетевом магазине внешне схожей со скумбрией рыбы, которая оказалась ядовитой и непригодной для употребления в пищу из-за содержания тетродотоксина.

По данному факту межрайонная прокуратура совместно со специалистами организовала проверку законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Директору магазина объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Должностным лицом приняты срочные меры по организации внутреннего контроля.

Прокуратура также контролирует ход проведения процессуальной проверки, организованную следственным отделом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

