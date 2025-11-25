В суд ушло дело об отравлении 350 человек салатом с фасолью из доставки еды

Зараженная ботулотоксином фасоль использовалась для приготовления салата «Лобио», который продавали интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».

По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» приобрел для продажи фасоль и поручил разнорабочему, не обладавшему образованием в области пищевой промышленности, сварить и завакуумировать ее. Работник выполнил поручение с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации. В результате в фасоли начало формироваться ядовитое вещество — ботулотоксин.

Генпрокуратура показала фото с места производства и хранения консервированной фасоли.

1 / 8

Эту продукцию в июне 2024 года купил гендиректор ООО «Локалкитчен». Чтобы снизить издержки, совместно с руководителем отдела качества руководитель предприятия не провел надлежащую проверку качества фасоли путем необходимых микробиологических исследований.

После употребления салата произошло массовое заболевание ботулизмом. Вред различной степени тяжести получили 298 человек, 52 человека удалось спасти от смерти врачам, еще 2 человека скончались.

Также руководитель ООО «Савон-К» в 2024 году передал в полицию фальшивые заявления и поставил на учет по месту жительства своей матери 31 иностранного гражданина, которые работали в его организации.

Пострадавшие от употребления зараженной фасоли подали иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.

Обвинение по статьям о производстве и реализации пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, и незаконной постановке на учет иностранных граждан утвердила Генпрокуратура России.

Материалы передали в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Читайте также: на Кубани с начала года из-за отравления грибами в реанимацию попали 43 человека.

Подпишись, здесь всегда интересно.